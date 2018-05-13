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«مصر الخير» تخصص 72 ألف وجبة إفطار للصائمين بالمنيا

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وجبات

مصر الخير

مسافرين شهر رمضان

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" فرع المنيا، عن إقامة  4 خيم رمضانية خلال شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات على مستوى المحافظة، حيث ستقوم المؤسسة بإمداد الخيم بعدد 2400 وجبة إفطار ساخنة يومياً بواقع 600 وجبة لكل خيمة ليكون بذلك اجمالى عدد الوجبات التي سيتم توزيعها داخل محافظة المنيا خلال شهر رمضان 72000 وجبة.

وقال أحمد صلاح مدير فرع مؤسسة "مصر الخير" بالمنيا، إن الخيم الرمضانية الأربع ستقام بـ 4 مراكز منها خيمة رمضانية بمركز ملوي بجوار مسجد العرفانى وأخرى بمركز ابوقرقاص داخل نادي ناصر الاجتماعي والثالثة بمدينة المنيا بقاعة منظمة الشباب على كورنيش النيل فيما تقام الخيمة الرابعة بمركز بني مزار بجوار محطة السكة الحديد، مشيراً إلى أن وجبات الإفطار المخصصة لكل خيمة سيتم تخصيص 300 وجبة منها للصائمين داخل الخيمة و300 وجبة إلى اقرب مجتمع أو قرية داخل المركز المستهدف.

وأضاف، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع  800 وجبة إفطار مسافر يومياً، حيث تم تحديد 4 جهات للتوزيع منها طريق حلوان الزراعي بمركز ديرمواس والطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة وطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار ومحطة سكة حديد ملوي بمركز ملوي بواقع 200 وجبة لكل طريق ليصل اجمالى الوجبات الموزعة على المسافرين خلال الشهر الكريم 24 ألف وجبة.

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