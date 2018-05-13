خالد داود يعلن استقالته من رئاسة الدستور

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حزب الدستور

خالد داود

تقديم الاستقالة

السفير سيد قاسم المصري

أعلن خالد داود رئيس حزب الدستور  استقالته من منصبه ، وتولي السفير سيد قاسم المصري مهمة تسيير شؤون الحزب.

وأضاف أن الاستقالة جاءت في إطار الجهود القائمة لإنهاء الخلافات الداخلية، والسعي لعقد انتخابات جديدة يشارك فيها الجميع للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

 وأوضح أنه سيسلم مسؤولياته للسفير سيد قاسم، أحد الوكلاء المؤسسين للحزب ورئيسه الشرفي، والذي سيترأس لجنة لتسيير أعمال الحزب والإشراف على إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.

 وأعرب داود عن شكره الجزيل للسفير سيد قاسم على قبوله تولي هذه المهمة، وكذلك لأعضاء الحزب والأمانة العامة الذين عمل معهم على مدى نحو عام ونصف العام في ظل ظروف شديدة الصعوبة.


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