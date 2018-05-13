تكليف «هيام مصطفى» مديرًا لإدارة العلاقات الدولية بالمنيا

13 مايو 2018 - 03:05 م

قرر عصام البديوى، محافظ المنيا تكليف هيام مصطفى إبراهيم، للقيام بأعمال مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام المحافظة، وذلك عقب بلوغ المدير السابق سن المعاش، وفي محاولة لبث دماء جديدة بالإدارات الفاعلة بالمحافظة.

هذا وتختص إدارة العلاقات الدولية، بكافة الأعمال التي تعمل على تدعيم التعاون الخارجي وتنظيم الاتصالات بالجهات المانحة والداعمة للتعرف على أولوياتها وتوجهاتها إلى جانب التواصل مع المؤسسات التدريبية والتعليمية العالمية التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية واختيار أكثرها ملأمة لتطوير الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.