" الخدمات النقابية" تبحث توفيق أوضاع النقابات

13 مايو 2018 - 03:07 م

تنظم دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة المحامى والحقوقى كمال عباس والمعنية بشئون العمال والنقابلت المهنية المستقلة مؤتمرًا صحفيًا صباح غدـ، وذلك لمناقشة آخر متسجدات معركة توفيق أوضاع النقابات العمالية والمهنية المستقلة، وكيف كانت التعليمات الشفهية هي المطبقة في حين لم تلتزم وزارة القوى العاملة بالتعليمات الوزارية؟ وما حقيقة دور اللجنة الوزارية المشرفة على عملية توفيق الأوضاع؟ وكيف لعبت مديريات القوى العاملة دورًا في عرقلة النقابات المستقلة دون غيرها حتى نهاية المدة؟ وما هو موقف النقابات المستقلة من الانتخابات العمالية المقرر إجراؤھا في 16 مايو 2018؟.

وقالت الدار فى بيان لها، إن المهلة انتهت المقررة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية وفقاً للقانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وأقبلت الانتخابات العمالية، وسط ممارسات متعنتة من مديريات القوى العاملة حيال المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"، من طلبات غير مبررة ومماطلة متعمدة في استلام أوراق توفيق الأوضاع للنقابات المستقلة وإصدار شهادات الإيداع لهم في حين تنتهي المنظمات التابعة للاتحاد "الحكومي" من توفيق أوضاعها في بضع دقائق رغم ما في أوراقهم من مغالطات ومخالفات لأحكام القانون ولائحته.