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تأجيل إعادة محاكمة 42 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا

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محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

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المحكمة العسكرية

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 42 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا   إلى يومى 20 و27 من مايو الجارى لاستكمال سماع بعض الشهود والمرافعة، وفق مصدر قانونى.

وأضاف المصدر،  أن المحكمة انتهت اليوم من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضيتين فيما تواصل الاستماع إلى بعض أقوال الشهود الذين تغيبوا فى الجلسات السابقة فى 4 قضايا وقعت أحداثها بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأشار المصدر إلى أن 11 متهمًا فى أحداث ابو قرقاص و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا  و17 متهمًا فى أحداث اقتحام نقطة  شرطة الحواصلية بمركز المنيا، وقد تأجلت إلى جلسة 27 من مايو الجارى فيما تأجلت إعادة محاكمة 6 متهمين فى احداث اقتحام سنترال ديرمواس و 3  متهمين فى أحداث بنك مصر بذات المدينة إلى جلسة 20  من نفس الشهر.

 وكانت المحكمة العسكرية، قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم قبل أن يتم لقبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

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