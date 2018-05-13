13 برلمانيًا يتفقدون ميناء سفاجا البحرى

13 مايو 2018 - 04:56 م

تفقد وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، ميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، للوقوف على سير العمل بالميناء، وذلك ضمن جولة لمحافظة البحر الأحمر تستغرق 4 أيام.

ويلتقي الوفد الذي يضم 13 نائبًا، مع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، وتفقد عددًا من الموانئ والطرق على رأسها مينائي سفاجا والغردقة، وطريق «الغردقة- سفاجا»، وطريق «قنا- سفاجا»، وطريق «سفاجا- سوهاج»، بهدف الوقوف على مستوى الأداء في عدد من المشروعات المهمة بمحافظة البحر الأحمر، وحل أي مشكلات.

وطالبت اللجنة مسئولي هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتدخل لحل أزمة تأخر الإفراج الجمركي لدخول السيارات التربتك الخاصة بالمصريين القادمين من عدد من دول الخليج والسعودية بميناء سفاجا البحري، ما يسبب معاناة للركاب المصريين، وأكد اللواء قبطان ياسر عبدالفتاح، مدير الميناء، لوفد لجنة النقل، أن سبب التأخير في قلة عدد الأجهزة الخاصة بالفحص وعجز في العمالة والتي تسمح بدخول السيارات، ما يتسبب فى تأخر إجراءات دخول تسليم السيارات لأصحابها.