  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:36 م
بحث متقدم
مؤرخ بريطاني يكشف زيف بطولات «الموساد» في مصر

مؤرخ بريطاني يحطم صورة «الموساد» في مصر

توفيق

القبض علي «توفيق عكاشة» بالعجوزة

أرشيفية

5 بدائل للتراجع عن رفع سعر تذكرة المترو

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

متهمين داعش ليبيا

إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتلقى شكاوى المواطنين عبر «فيس بوك»

الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال» يهاجم مادة دستورية: الشيطان يكمن في تفاصيلها

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

جمال خاشقجي

خاشقجي : سأكسب رهان وصول امرأة إلي منصب الرئاسة

اندلاع حريق بـ"أخبار اليوم"

قضايا وحوادث

حريق
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

النيران تلتهم 30 فدانًا و25 منزلًا بالواحات

#

إصابة 4 صيادين في حريق مركب ببحيرة ناصر

#

إصابة 3 مواطنين في حريق مول تجاري بإسنا بالأقصر

#

ضبط مؤسس صفحة "الجيش المصري الالكتروني" بتهمة النصب

اخبار اليوم

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع قبل قليل في دار أخبار اليوم، بمنطقة بولاق أبو العلا.

كانت غرفة تلقت عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الصحف القومية بمنطقة بولاق أبو العلا.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في طابعة داخل أخبار اليوم، كما فرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية
» التحقيق مع 10 أشخاص في "احتجاجات تذاكر المترو"
» ليفربول يحتفل بـ«صلاح» بعد هدفه أمام برايتون
» مسيرة حاشدة بالمغرب ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
» إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري
» اندلاع حريق بـ"أخبار اليوم"
» السجن 7 سنوات لمسئولين هاربين بتهمة قتل الطفل "يوسف"
» فرمانات أخته تفسد حياتنا!
» إحباط تهريب 7 طرود بها كتب مخطوطة ووثائق أثرية
» فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام برايتون

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون