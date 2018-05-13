» التحقيق مع 10 أشخاص في "احتجاجات تذاكر المترو"

13 مايو 2018 - 05:16 م

تباشر نيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، التحقيق مع 10 أشخاص مقبوض عليهم على خلفية احتجاجهم بسبب غلاء أسعار تذاكر مترو الأنفاق التي تم تطبيقها منذ يوم الجمعة الماضي.

ونشرت فاطمة سراج، محامية المتهمين، أسمائهم على النحو التالي: وحيد إمام حسين، وفاتن إمام حسين، وأحمد عبدالفتاح، وحسن حسين، ونادي رفعت، ومحمد عبدالله، وسمير عز الدين، وسامية محمود، وحنان محمد وأحمد إبراهيم.

ووجهت النيابة للمتهمين في المحضر رقم 13119 لسنة 2018 جنح حلوان، اتهامات بالتجمهر وإتلاف مرفق عام "المترو" والتعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.