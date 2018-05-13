القبض علي «توفيق عكاشة» بالعجوزة

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العجوزة

تزوير شهادة الدكتوراة

القبض علي توفيق عكاشة

قال مصدر أمني، إنه تم إلقاء القبض على توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، في منطقة العجوزة، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت سبتمبر الماضي حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة فى مصر، وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه.


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