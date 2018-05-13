شيخ الأزهر مصدر إلهام للشعب الإندونيسي

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شيخ الأزهر يستقبل اللواء شفر الدين، نائب رئيس الاتحاد العام لمساجد إندونيسيا

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أحمد الطيب

الأزهر

إندونيسيا

قال اللواء شفر الدين، نائب رئيس الاتحاد العام لمساجد إندونيسيا، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أصبح يمثل مصدر إلهام للشعب الإندونيسي.

كان الطيب أجرى زيارة إلى إندونيسيا مؤخرًا استمرت عدة أيام في إطار جولة آسيوية شملت أيضًا سنغافورة وبروناي، حظي خلالها باستقبال رسمي وشعبي وصف بـ "غير المسبوق".

ونقل نائب رئيس الاتحاد العام لمساجد إندونيسيا لشيخ الأزهر شكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو – خلال استقباله له اليوم - على زيارته الأخيرة لإندونيسيا، التي لاقت اهتمام جميع الإندونيسيين حكومة وشعبًا، قائلاً إنه أصبح مصدر إلهام للشعب الإندونيسي.

وأوضح أن "خريجي الأزهر الإندونيسيين أسهموا في نهضة بلادهم ووضعها في مكانة متقدمة بين أقوى الاقتصادات الآسيوية"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء الطلاب أيضًا يقومون بدور مهم في توجيه الخطاب المعتدل عبر منابر المساجد الإندونيسية".

من جهته، عبر شيخ الأزهر عن شكره على حفاوة الاستقبال والترحيب الذي لقيه خلال زيارته لإندونيسيا، موضحًا أن "اهتمام الإندونيسيين بالأزهر وعلمائه وحرصهم على التمسك بمنهجه المعتدل رسخ نموذج التسامح والتعايش الذي تتميز به إندونيسيا في ظل تعدد الثقافات والأعراق التي تعيش على أرضها".

وأكد أن "المساجد في إندونيسيا عليها دور كبير في الحفاظ على التعايش والاستقرار ونشر قيم الوسطية والتعايش"، مبديًا استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدورات التدريبية لأئمة إندونيسيا لتدريبهم على مواجهة الأفكار والتيارات المتطرفة، والتعامل مع المشكلات والقضايا المعاصرة.


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