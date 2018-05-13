» ترحيل توفيق عكاشة إلى سجن طره بعد القبض عليه

13 مايو 2018 - 07:29 م

قال مصدر أمني إن قوات الأمن رحلّت الإعلامى توفيق عكاشة إلى سجن طره، لتنفيذ حكم قضائي بحبسه سنة فى قضية تزوير شهادة دكتوراه.

كانت مباحث الجيزة، قد ألقت القبض على الإعلامى والبرلماني السابق توفيق عكاشة مالك "قناة الفراعين" في دائرة قسم شرطة العجوزة وتم ترحيله إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عرايس، أصدرت حكما، فى مايو العام الماضي، بحبس عكاشة، لمدة سنة بتهمة بتزوير شهادة الدكتوراة، بعدما أحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية إثر بلاغ تقدم به محام ضده، مؤكدًا أن "عكاشة" خريج معهد خدمة اجتماعية.

وفي سبمتبر من العام ذاته، قضت محكمة الجنح المُستأنفة بتأييد حبس عكاشة لمدة سنة واحدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها استندت إلى شهادة ضابط بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، التابعة لإدارة الأموال العامة، والذي أكدت تحرياته أن شهادة الدكتوراة الخاصة بالمتهم مزورة، كما تبين عدم وجود جامعة تحمل اسم "ليكوود برادنتون"، بعد الاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة.