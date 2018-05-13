  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
شهر رمضان

«البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يوجه رسالة قاسية للعرب

صلاح

«صلاح» مستمر مع ليفربول الموسم المقبل

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

شيخ الأزهر يستقبل اللواء شفر الدين، نائب رئيس الاتحاد العام لمساجد إندونيسيا

شيخ الأزهر مصدر إلهام للشعب الإندونيسي

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

عادل الصياد رئيس شركة السويس للأسمدة

رئيس شركة السويس للأسمدة: الحكومة تعطل تشغيل خطوط الإنتاج

أرشيفية

5 بدائل للتراجع عن رفع سعر تذكرة المترو

محمد صلاح

السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»

4 طرق تكشف من خلالها البطيخ المسرطن؟

الصفحة الأخيرة

بطيخ
بطيخ (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

#

هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات

#

14 طريقة لفقد 5 كيلو جرامات من وزنك

#

إسرائيل تستعد للسيطرة على العالم بطريقة غير متوقعة

اغذية

الصيف

الخضار

البطيخ

الفواكه

أفاد موقع "ميديافور" الفرنسي بأن وجود الشقوق داخل ثمرة البطيخ يعني أنها تعرضت للمواد الكيميائية.

وأوضح الموقع أن بعض المزارعين يستخدمون مادة كيميائية تساعد على زيادة حجم البطيخ وجعله ينمو خلال مدة قصيرة.

كما أشار إلى أنه لم يتم منع استخدام هذه المادة بعد على مستوى العالم، لكنّه نبه، نقلاً عن "وكالة حماية البيئة الأميركية"، إلى تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.

فإذا أردت التمييز بين البطيخ المسرطن وذلك السليم، ليس عليك سوى أن تتبع هذه التعليمات:

1- انتبه للون والشكل: فلون البطيخة السليمة يتراوح بين القاتم والفاتح كما أن سطحها لامع.

2- راقب الحجم: لا تختار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل فضل ذلك المتوسط.

3- لاحظ الوزن: فلكي تكون البطيخة سليمة، يجب أن تكون مليئة باللب والعصارة وهذا يعني أن وزنها ثقيل إلى حدّ ما.

4- تفقد الجزء الأسفل من البطيخة، فيجب أن يكون موضع ملامستها للأرض أصفر اللون. ومن الأفضل أن يكون اللون داكنًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»
» بالفيديو.. ظهور استثنائى لزوجة «صلاح»
» محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
» زكريا: لهذه الأسباب تأجلت لجنة القيد بـ «الصحفيين»
» «صلاح» يحقق رقمًا لم يصل له سوى 4 لاعبين
» ترحيل توفيق عكاشة إلى سجن طره بعد القبض عليه
» «صلاح» يحقق 33 جائزة مع ليفربول
» إسرائيل تهدد بقتل المتظاهرين الفلسطينيين في غزة
» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية
» التحقيق مع 10 أشخاص في "احتجاجات تذاكر المترو"
» مسيرة حاشدة بالمغرب ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون