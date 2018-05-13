غدًا طعن 155 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة

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محاكمة متهميين

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محكمة النقض

مذبحة كرداسة

طعن 155 متهم

تنظر غدًا الاثنين محكمة النقض، طعن 155 متهمًا، على الأحكام الصادرة بحقهم، في القضية الخاصة باتهامهم بـ"مذبحة كرداسة".

يذكر أن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قضت- في وقت سابق- بالإعدام شنقا لـ20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة لـ34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهمًا، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".


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