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طلبة جامعة يكتشفون أن أستاذهم «بطل أفلام إباحية»

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روجيرو فريدي
روجيرو فريدي

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أفلام إباحية

روجيرو فريدي​

طلبة جامعة

يدخل قاعة المحاضرات يوميًا ليدرس مادة الرياضيات، وحوله هالة من الوقار الذي يستمده من كونه أحد أساتذة الجامعة الموقرين، لكن الطلاب لم يخطر ببالهم يومًا أن أستاذهم كان في الماضي أحد أبطال مجموعة من الأفلام الإباحية.

هذا ما حدث مع طلاب جامعة "لاسبينزا" في روما، عندما اكتشفوا أن أستاذهم "روجيرو فريدي" قام بأدوار البطولة في عدد من الأفلام الإباحية، بعد أن غادر موطنه الأصلي إيطاليا متوجهًاً إلى أمريكا، قبل أن يرجع لإيطاليا مرة أخرى ويحصل على الماجستير في الرياضيات، بحسب ما نشرته "ديلي ميل".

وبرر فريدي، عمله في هذه المهنة قائلاً "إن هدفي كان كسب المزيد من المال، وأنا لست مستاء من حقيقة الأمر، فهو لم يكن سرًا".


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