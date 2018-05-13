  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
شهر رمضان

«البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يوجه رسالة قاسية للعرب

صلاح

«صلاح» مستمر مع ليفربول الموسم المقبل

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

شيخ الأزهر يستقبل اللواء شفر الدين، نائب رئيس الاتحاد العام لمساجد إندونيسيا

شيخ الأزهر مصدر إلهام للشعب الإندونيسي

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

عادل الصياد رئيس شركة السويس للأسمدة

رئيس شركة السويس للأسمدة: الحكومة تعطل تشغيل خطوط الإنتاج

أرشيفية

5 بدائل للتراجع عن رفع سعر تذكرة المترو

محمد صلاح

السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»

غدًا

محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري

#

تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ14مايو

#

تأجيل محاكمة 304 فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

"الاستئناف" تتسلم ملف إعادة محاكمة "العادلى"

حركة حسم

المحكمة العسطرية

محاكمة 304 متهم

اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز

تنظر غدًا الاثنين المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»
» بالفيديو.. ظهور استثنائى لزوجة «صلاح»
» محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
» زكريا: لهذه الأسباب تأجلت لجنة القيد بـ «الصحفيين»
» «صلاح» يحقق رقمًا لم يصل له سوى 4 لاعبين
» ترحيل توفيق عكاشة إلى سجن طره بعد القبض عليه
» «صلاح» يحقق 33 جائزة مع ليفربول
» إسرائيل تهدد بقتل المتظاهرين الفلسطينيين في غزة
» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية
» التحقيق مع 10 أشخاص في "احتجاجات تذاكر المترو"
» مسيرة حاشدة بالمغرب ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون