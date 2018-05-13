» بالفيديو.. ظهور استثنائى لزوجة «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

ظهرت زوجة محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني، داخل ملعب «أنفيلد»، احتفالًا بفوز زوجها بلقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب.

واحتفلت زوجة المهاجم المصري وابنتهما “مكة” التي خطفت الأنظار، خلال تتويج والدها بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، وجائزة هداف الدوري.

ونزلت مكة، إلى أرض الملعب مع والدها، لحظة استلامه للجائزة وداعبت الكرة أمام الجماهير، وهي ترتدي القميص رقم 11 الخاص بوالدها.

وتُوّج النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج) مع نهاية منافسات المسابقة المحلية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام برايتون في ختام الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح (25 عامًا) في تسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

واستلم صلاح، الحذاء الذهبي أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بعد أن وصل رصيده من الأهداف إلى 32 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.

كما استلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الممنوحة من قبل رابطة دوري المحترفين، وأفضل لاعب الممنوحة من رابطة النقاد الرياضيين.

بذلك، بات صلاح أول مصري وعربي يحقق لقب هداف “البريمرليج” وهو إنجاز يضاف إلى رصيده.

وبهدف اليوم، أصبح صلاح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد من مسابقة «البريمرليج» الذي يتكون من 38 جولة.

وأنهى المهاجم المصري شراكته مع كل من آلان شيرار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأورجوياني لويس سواريز، الذين سجلوا 31 هدفًا خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وعادل صلاح، رقم الهولندي فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد حيث سجل 44هدفًا موسم 2002- 2003 في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف من “البريمرليج” يسجل هذا العدد من الأهداف في جميع المسابقات بموسم واحد.

وأصبح صلاح أيضًا هو خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مرمى 17 فريقًا مختلفًا بنفس الموسم، حيث أحرز أهدافًا في جميع الفرق باستثناء فريقي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

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