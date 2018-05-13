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زكريا: لهذه الأسباب تأجلت لجنة القيد بـ «الصحفيين»

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حاتم زكريا
حاتم زكريا

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قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن لجنة القيد التي كان مقررًا عقدها اليوم وغدًا للمتقدمين لجدول تحت التمرين تأجلت إلى أجل غير مسمى، بسبب سفر أحد أعضاء اللجنة إلى ألمانيا حاليًا ما تعذر معه انعقاده.

وأضاف زكريا لـ "المصريون"، أنه "حتى الآن لم يحدد موعد لانعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين بالنقابة سواء خلال شهر رمضان أو بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

وردًا على مطالبة بعض أساتذة الإعلام بإسناد مهمة القيد في نقابة الصحفيين إلى شيوخ المهنة من الإعلاميين وعدم اقتصارها على أعضاء لجنة القيد فقط، أشار إلى أن "هذا هو مجرد اقتراح وتوصية لنقابة الصحفيين وليس ملزمًا لها".

وشدد زكريا على أنه يرحب بكل الاقتراحات من أساتذة الإعلام بشأن تطوير معايير القيد بنقابة الصحفيين، قائلاً إن "هناك اقتراحات كثيرة قدمت للجنة القيد بنقابة الصحفيين، منها ضرورة توافر مترجمين ومخرجين صحفيين إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين".



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