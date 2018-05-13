«البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس

13 مايو 2018 - 08:09 م

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر رمضان ستوافق الخميس المقبل، على أن يكون شهر شعبان 30 يومًا، بسبب استحالة رؤية الهلال، مساء الثلاثاء المقبل، فلكيًا بمصر.

وأوضح المعهد القومى، أن الهلال الجديد سيولد بعد غروب الشمس فى يوم الرؤية بمكة المكرمة بدقيقتين، وفى القاهرة وبعض محافظات الجمهورية يولد الهلال مع غروب الشمس، وفى البعض الآخر يولد بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 و3 دقائق.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 و14 دقيقة، بينما يغرب الهلال مع غروب الشمس فى كل من القدس بفلسطين، والرياض بالمملكة العربية السعودية، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1439 هجريًا يوم الخميس 17 مايو لعام 2018، الجارى وذلك فلكيًا، ويكون الشهر المعظم عدته 29 يومًا، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 يونيو.