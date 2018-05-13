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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى في غزة

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إسرائيل

فلسطين

غزة

القدس

السفارة الامريكية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد فلسطينية، فيما أصيب 5 آخرون على الأقل فى إطلاق نار لجيش الاحتلال الإسرائيلى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، إن 3 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة أحدهم بجراح بالغة الخطورة نقلوا من شرق مدينة غزة.

وشرق مدينة رفح أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار على عدد من الشبان ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة فى القدم نقل على إثرها للمستشفى الأوروبى جنوب خان يونس لتلقى العلاج.

وشرق جباليا، أصيب فلسطينى واحد بالرصاص إثر إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال، ومن المقرر انطلاق مسيرات حاشدة صباح الاثنين بالتزامن مع إضراب شامل يعم قطاع غزة، رفضًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.


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