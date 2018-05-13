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الحكومة تسحب قانون «كاميرات المراقبة»

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

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البرلمان

الحكومة

رئيس مجلس النواب

المراقبة

المصريون

قال سامي المشد، عضو مجلس النواب، إن هناك تعديلات ستجريها الحكومة على مشروعي قانوني «كاميرات المراقبة والطرق العامة»، وعلى إثرها ثم سحبهما من البرلمان.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «المشد»، أن "القانونين يتضمنن مخالفات قانونية ودستورية، وبالتالي لابد أن تكون كافة البنود التي تحتوي عليها صحيحة، حتى لا يتسبب ذلك في إحداث أزمة دستورية وجدل، الدولة في غنى عنه خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها".

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن إخطار الحكومة للبرلمان بسحبها مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة.

 وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إن الحكومة أخطرت المجلس بسحب مشروع قانون في شأن الطرق العامة.

عضو مجلس النواب، أشار إلى أنه بمجرد أن تنتهي الحكومة من إجراء تلك التعديلات، ستقوم على الفور بإحالة تلك القوانين إلى البرلمان، ثم بعد ذلك سيتم إحالتها للجان المختصة.

وكان مشروع قانون الكاميرات قد أثار حالة من الجدل عقب التقدم به، حيث عارضه عدد كبير من النواب، مشيرين إلى أن تركيب الكاميرات بالشكل الذي يتضمنه القانون، يحمل الكثير من الاعتداء على الحياة الخاصة.


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