بالفيديو.. الأفريقي بطلًا لكأس تونس على حساب النجم

13 مايو 2018 - 09:05 م

توج فريق الأفريقى ببطولة كأس تونس للمرة الـ13 فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره النجم الساحلى، اليوم الأحد، الذى يضن بين صفوفه المهاجم المصرى عمرو مرعى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "رادس".

شارك عمرو مرعى بديلاً فى المباراة وذلك فى الشوط الثانى من اللقاء.

سجل رباعية فريق الأفريقى وسام بن يحي، صابر خليفة هدفين وغازى العيادى فى الدقائق 37، 51، 65 و94، بينما سجل هدف النجم الساحلى الوحيد رامى البدوى فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء، وتعرض وجدى كشريدة لاعب النجم للطرد فى الدقيقة 21 من زمن المباراة.

ويعد فريق الترجى صاحب الرقم القياسى فى التتويج بلقب كأس تونس برصيد 15 لقبا.