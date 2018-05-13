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غباشى:

قريبًا.. هذه الدول ستنقل سفارتها إلى القدس

الحياة السياسية

الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية
الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية

كتب- عصام الشربيني

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إسرائيل

القدس

السفارة الامريكية

مختار غباشي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس غدًا تزامنًا مع العيد السنوي لإعلان دولة إسرائيل هو نكسة عربية وإسلامية بكل المقاييس.

وأضاف "غباشي"، في تصريح لـ"المصريون"، أنه من المتوقع أن تحذو بعض الدول الأجنبية حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتنقل سفاراتها للقدس قريبًا، ومن هذه الدول رومانيا وجواتيمالا وبعض الدول الصغيرة في أمريكا الوسطي.

وأشار غباشي، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب والقيادة الإسرائيلية ستسعيان بكل الوسائل للضغط علي عدد من الدول الأجنبية لنقل سفارتها للقدس في القريب العاجل.

ووصف صمت الدول العربية والجامعة العربية على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، بالمخزي للغاية وينم عن حالة الضعف الكبير الذي وصلت إليه الدول العربية، وأن القضية الفلسطينية قد وصلت لمفترق طرق، وهذا يذكرنا بوعد بلفور 1917 والذي تعهد فيه وزير الخارجية البريطاني بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك عندما كانت فلسطين تخضع تحت راية الاستعمار البريطاني وهذا الوعد قد مثل حينها نكسة للعرب والمسلمين بكل المقاييس.

الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، غد الاثنين وسط حضور وفد أمريكي رفيع المستوى، وعلى رأسه جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته إيفانكا ترامب، وقد وصلا ظهر اليوم الأحد إلى مطار بن جوريون  بتل أبيب، استعدادًا للمشاركة في حفل افتتاح السفارة.


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