والدة «ريجيني» تضرب عن الطعام بسبب زوجة محاميه

13 مايو 2018 - 09:10 م

أعلنت والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الإضراب عن الطعام اعتبارًا من غد الاثنين؛ احتجاجًا على اعتقال السلطات المصرية لزوجة الاستشاري القانوني لعائلتها.

ونقل التليفزيون الحكومي الإيطالي، عن باولا ريجيني القول، "إنه يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارًا من يوم غد الاثنين".

وألقت السلطات المصرية، الجمعة الماضية، القبض على الناشطة المصرية أمل فتحى، زوجة الحقوقي محمد لطفى، الذي يعمل مستشارًا قانونيًا لعائلة ريجيني في مصر.

وأضافت والدة جوليو: "أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات".

وشددت، على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله".

وأردفت: "أطلب من الجميع الإضراب معنا حتى تصبح أمل حرة".

وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن النائب العام جوزيبه بينياتونه، سيتوجه الاثنين على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب، واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في إبريل من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر 2017.