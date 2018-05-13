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إسرائيل تقرر منع الأذان بالقدس

عرب وعالم

مدينة القدس
مدينة القدس

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

القدس

السفارة الامريكية

نقل السفارة

قررت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، منع الأذان في مساجد المدينة، الاثنين، بالتزامن مع احتفالاتها بافتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس.

واعتبر وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية يوسف ادعيس، قرار إسرائيل، "انتهاكًا واضحًا وخطيرًا لحرية العبادة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن ادعيس، قوله إن القرار يهدف إلى "إسكات الصوت الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي في مدينة القدس، وهو قرار باطل ولا يمكن أن يحقق نتائج".

ومن المقرر، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب لحي أرنونا بالقدس، غدًا، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.

وأعلن ترامب في السادس من ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، تظاهرات حاشدة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، الاثنين، احتجاجًا على القرار الأمريكي.


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