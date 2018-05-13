  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
فوانيس رمضان

«رمضان جانا».. المصريون يستقبلون رمضان

محاكمة قيادات الاخوان

ممثلون عن الاتحاد الأوروبي يحضرون «فض رابعة»

ريجيني

والدة «ريجيني» تضرب عن الطعام بسبب زوجة محاميه

جمال مبارك

هل يتحالف جمال مبارك والإخوان في انتخابات 2022؟

محمد صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي

صلاة التروايح بمسجد القائد إبراهيم "أرشيفية"

عودة صلاة التراويح بمسجد«القائد إبراهيم»

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

شهر رمضان

«البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

بالفيديو.. «مكة محمد صلاح» تستعرض مهارتها الكروية

الرياضة

مكة محمد صلاح
مكة محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق "أديب" على حلقته مع محمد صلاح

#

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

#

السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

#

مفاجأة مذهلة من السعودية لـ"أبو مكة"

استعرضت «مكة»، نجله النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مهارتها الكروية على ملعب «أنفيلد»، عقب استلام الفرعون المصري، لجائزة الحذاء الذهبي بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وتركت مكة والدها محمد صلاح، وذهبت إلى الكرة تركلها وتجري ورائها وسط تشجيع وهتافات جماهير ليفربول المتواجدة في ملعب أنفيلد.

وتسلم صلاح، جائزة هداف الدوري، بصحبة ابنته مكة، بعد فوز فريقه اليوم على فريق برايتون برباعية نظيفة أحرز منها صلاح هدفه الـ32.

يذكر أن محمد صلاح، تفوق على الإنجليزي هاري كين، بفارق 4 أهداف، بعد صراع شرس بين الطرفين استمر لمدة 38 مباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أوروبا تكشف عن موقفها من الاتفاق النووي مع إيران
» بالفيديو.. «مكة محمد صلاح» تستعرض مهارتها الكروية
» حبس«أمل فتحي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» إسرائيل تقرر منع الأذان بالقدس
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى في غزة
» بالفيديو.. لحظة استلام «صلاح» جائزة الحذاء الذهبى
» محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
» السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»
» زكريا: لهذه الأسباب تأجلت لجنة القيد بـ «الصحفيين»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون