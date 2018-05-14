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يوفينتوس يحسم لقب "الكالتشيو" للمرة السابعة على التوالي

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يوفينتوس يحافظ على القمة الإيطالية بأقدام أرجنتينية
يوفينتوس يحافظ على القمة الإيطالية بأقدام أرجنتينية

المصريون ووكالات

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توّج فريق يوفينتوس، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) للمرة السابعة على التوالي والرابعة والثلاثين في تاريخه.
وتعادل يوفينتوس مع مضيفه روما سلبيًا في الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.
أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وشهدت الدقيقة 68 طرد البلجيكي رادجا ناينجولان ليلعب روما الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
وفشل لاعبو يوفينتوس في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
بذلك، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 92 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد روما إلى 74 نقطة في المركز الثالث.
وفي مباراة ثانية، تغلب نابولي على مضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد، سجلهما البولندي اركاديوز ميليك والإسباني راؤول ألبيول في الدقيقتين 72 و80.
بذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 88 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 54 نقطة في المركز التاسع.
وانتزع يوفينتوس الملقب بـ"السيدة العجوز" اللقب قبل جولة من نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين يوفينتوس الوصيف إلى أربع نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.
وبذلك، حقق يوفينتوس ثاني ألقابه في الموسم الحالي، بعدما توّج بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم. -

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