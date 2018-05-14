البرازيلي نيمار أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

14 مايو 2018 - 12:12 ص

سيطر فريق باريس سان جيرمان، الأحد، على جوائز حفل رابطة المحترفين الفرنسية لكرة القدم، بحصده لثلاث جوائز، هي أفضل لاعب ومدرب ولاعب واعد.



وحصد البرازيلي نيمار دا سليفا جونيور، جائزة أفضل لاعب لموسم 2017-2018 للدوري الفرنسي لكرة القدم، في حفل رابطة المحترفين، ليتوّج على عرش الكرة الفرنسية في موسمه الأول مع نادي العاصمة.



ونجح نيمار في موسمه الأول في تسجيل 19 هدفًا في الدوري، إلى جانب صناعته لـ 13 هدفًا من تمريرات حاسمة.



كما حصد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان على جائزة أفضل مدرب عن الموسم، بعد أن قاد فريقه للتويج باللقب السابع في تاريخه بالمسابقة.



وكان موسمًا كبيرًا للمدرب بعد أن توج أيضًا بكأس الرابطة وكأس فرنسا والسوبر المحلي.



وحصد كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب واعد للموسم الثاني على التوالي، في موسمه الأول مع سان جيرمان بعد انتقاله من موناكو الصيف الماضي على سبيل الإعارة بعقد بنية البيع مقابل 180 مليون يورو.



وأحرز مبابي هذا الموسم 13 هدفًا من 27 مباراة شارك فيها بالمسابقة، كما صنع 8 أهداف.



ونال ستيف مانداندا قائد أولمبيك مارسيليا جائزة أفضل حارس في المسابقة بعد أن خاض 30 مباراة في المسابقة ودخل مرماه 36 هدفًا.



وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يحصد فيها الجائزة بعد أعوام 2008 و2011 و2015 و2016.



كما حصد نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب فرنسي يلعب خارج البلاد.



وضمت التشكيلة المثالية للمسابقة 7 لاعبين من باريس سان جيرمان هم البرازيلي داني ألفيس ومواطنيه ماركينيوس وتياغو سيلفا إلى جانب نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي ومبابي والأوروغواياني إدينسون كافاني.



كما ضمت لاعبان من أولمبيك ليون هما فيرلان مندي والفرنسي صاحب الاصول الجزائرية نبيل فقير، ومن مارسليليا البرازيلي لويس غوستافو بجانب مانداندا.

