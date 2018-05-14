» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

أعرب عمرو أديب، عن سعادته لفوز اللاعب محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، "حاجة تفرح.. ابن مصر".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، يوم الأحد، "لو كنتم حلفتوا على الماية تجمد أن ده هيحصل مكنتش هصدق"، موجهاا رسالة إلى "صلاح"، "إنت كتبت تاريخ.. وحققت إنجاز".

