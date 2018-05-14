تعلق صادم من "أديب" بشأن زيادة تذاكر المترو

قال عمرو أديب، إن من يواجه أزمة في ارتفاع سعر تذكرة مترو انفاق، يجب أن يستخرج اشتراك، معقبًا: "لما كنت في لندن كنت عامل اشتراك".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، أن وجود اشتراك أمر مفيد للمواطن وللدولة، مضيفًا أنه على وزارة النقل أن يسهل عملية استخراج الاشتراك.
وعن تطبيق بدل تذكرتك، عقب "أديب"، "ده وهم.. وليه السرقة ما تعملوا اشتراكات، نص العمى ولا العمى كله"، مضيفا أن مرفق مترو الأنفاق يتهاوى، و"مفيش فلوس"، لافتا إلى أن مترو الأنفاق مازال الأرخص حتى بعد الزيادة.