تعلق صادم من "أديب" بشأن زيادة تذاكر المترو

14 مايو 2018 - 12:32 ص

قال عمرو أديب، إن من يواجه أزمة في ارتفاع سعر تذكرة مترو انفاق، يجب أن يستخرج اشتراك، معقبًا: "لما كنت في لندن كنت عامل اشتراك".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، أن وجود اشتراك أمر مفيد للمواطن وللدولة، مضيفًا أنه على وزارة النقل أن يسهل عملية استخراج الاشتراك.

