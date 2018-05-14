الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

14 مايو 2018 - 12:51 ص

قال الكاتب الصحفي، أحمد ناجي قمحة، إن مبادرة الرئاسة "اسأل الرئيس" للحوار مع الشباب يعكس تعامل الدولة بواقعية شديدة مع ملف الشباب، وتدرك أن هناك فجوة كبيرة حدثت على مدار عصور كثيرة وكان لابد من التعاطي معها بواقعية، مشددا على أنه يجب على كل مصري أن يفخر بالدولة في ظل الانجازات التي تتحقق.



وأضاف قمحة خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدولة المصرية أصبحت قادرة على الوفاء بتعهداتها، موضحا أن الشباب يشارك في كل تلك الانجازات، ورأى أن تلك المشاركة الشبابية تثبت أن الشباب المصري قادر طالما تم وضعه في الاطار المناسب لقدراته.



وأوضح قمحة أن تلك المبادرة تأتي بتوقيات المؤتمرات الدروية للشباب وليس مرتبكة بأمر آخر، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تُدار بطريقة "رد الفعل"، ورأى أن حالة الغضب التي سادت مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار تذاكر "مترو الأنفاق" لها ما يبررها لأن التعامل معها تم بأسلوب خاطئ، إذ لم يتم توضيح العديد من الجوانب الإيجابية مثل "الاشتراكات"، مؤكدا أن تلك الجوانب كان يجب التركيز عليها والتعامل معها قبل طرح أفكار زيادة سعر التذكرة، معتبرا أن الصحافة والإعلام هم من خلقوا "أزمة المترو"، لأنهم يبحثون عن القراءات.