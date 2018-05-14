شاهد.. هذا ما قاله مرتضى منصور عن حسام غالي

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تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحسام غالي، لاعب الأهلي السابق، المعتزل عن الملاعب مؤخرًا.
وقال، في مداخلة مع برنامج «مع شوبير»، مساء الأحد، إن «غالي دخل الملاعب محترمًا وخرج محترمًا».
وأعلن «غالي» اعتزاله عالم الكرة، الجمعة، في المباراة التي جمعت ناديه الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي في الإمارات.


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