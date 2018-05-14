مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

14 مايو 2018 - 03:14 ص

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الدولة لديها وسائلها لحل آثار زيادة أسعار تذاكر المترو، ولكن ما يحدث الآن «كارثة».



وأضاف، في مداخلة مع برنامج «مع شوبير»، مساء الأحد، أن أعضاء الألتراس تلقوا تعليمات من الخارج، وعلى الفور قطعوا خطوط المترو.

