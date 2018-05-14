خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

14 مايو 2018 - 05:19 ص

أكد الإعلامي خيري رمضان أن قرار رفع سعر تذاكر المترو لم يكن مفاجئًا على الإطلاق ، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم أن هناك خطة إصلاح اقتصادي تحدث في مصر وسوف تنتهي برفع الدعم .



وأضاف "رمضان"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، على القناة "الأولى" الفضائية : "تذكرة المترو هتزيد جنيه كمان في 2019 .. وهتزيد جنيه تاني في 2020 .. الدولة ماشية في خطة الإصلاح الاقتصادي اللي مر بيه العالم كله ".



وأردف: "التذكرة هتزيد السنة الجاية واللي بعدها .. وأدينا بنقول من بدري أهو".



