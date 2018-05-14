جوارديولا يتغزل في صلاح .. وينتقده في شيء واحد فقط

14 مايو 2018 - 06:19 ص

تغزل بيب جوارديولا - مدرب فريق مانشستر سيتي - في نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أنه كان رائعًا .



وقال "جوارديولا" تعقيبًا على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي : "للأسف لم يحصل لاعبي كيفن دي بروين على تلك الجائزة .. لا أستطيع النفي أن صلاح كان رائعًا بشدة .. لكن دي بروين يستحقها ".



وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي : "دي بروين كان في الفريق الفائز بالدوري .. وقدم كرة قدم جيدة .. إنه كان عظيمًا بالنسبة لنا طوال الموسم ، ولذلك كان يستحق الجائزة التي حصدها صلاح".



