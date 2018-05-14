نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

14 مايو 2018 - 07:18 ص

تنبأ سامح أبو عرايس - الخبير الاقتصادي - بموجة غلاء كبيرة ، مؤكدًا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو هذا الخيار.



وقال "أبو عرايس" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مش عايز أقلقكم .. لكن كل المؤشرات المالية والاقتصادية قدامي بتقول إننا داخلين على موجة غلاء كبيرة للأسعار في الفترة القادمة سواء داخل مصر أو عالميا .. سبب الغلاء المتوقع عالميا هو ارتفاع أسعار البترول والسلع الخام .. لكن في مصر هيكون الأثر مضاعف بسبب الإجراءات الاقتصادية اللي بتاخدها الحكومة في نفس الوقت زي إلغاء الدعم ورفع الأسعار .. لما بانظر لحركة سعر البترول مثلا أجد إن خام برنت ارتفع من 45 دولار للبرميل في يوليو الماضي إلى 77 دولار حاليا يعني ارتفاع بأكثر من 70 % خلال 10 شهور .. ده هيظهر في الفترة القادمة في ارتفاع كبير لأسعار كل شئ عالميا .. لأن البترول هو المحرك الرئيسي للتضخم .. وارتفاعه معناه ارتفاع أسعار الشحن والنقل وتذاكر الطيران وكل السلع اللي بتدخل فيها مشتقات البترول زي البلاستيك والدهانات والبتروكيماويات وغيرها وحتى أسعار الكهرباء".



وأضاف: "ده غير ان مصر بتستورد بترول بحوالي 10 مليار دولار سنويا فالزيادة معناها ضغط إضافي على الموازنة وارتفاع أكبر لأسعار البنزين والسولار والمشتقات النفطية .. المشكلة كمان إن بتحليل بسيط لحركة سعر البترول نجد إنه كون قاع سعري وبدأ اتجاه صاعد ومتوقع يتجاوز 100 دولار في الفترة القادمة .. يعني مزيد من الارتفاع .. لما باشوف كمان مؤشر للسلع الخام زي CRB Index اللي بيمثل حركة أسعار 19 سلعة خام عالميا من الأكثر تداولا زي البترول والغاز والألومنيوم والقمح والسكر والنحاس والنيكل وغيرها نجد أن هو كمان خرج من قاع سعري وبدأ اتجاه صاعد .. ده معناه ارتفاع في أسعار الخامات المختلفة المستخدمة في الصناعة وحتى في الطعام .. وكلها مؤشرات تضخم وغلاء أسعار .. باختصار يعني أسعار الطاقة والشحن والسلع المختلفة هتزيد عالميا في الفترة القادمة .. وسواء احنا بنستورد السلع دي أو بتدخل كمادة خام في صناعات محلية ده فسعرها هيزيد .. لكن عندنا في مصر الأثر هيكون مضاعف بسبب إجراءات رفع الدعم ورفع أسعار الخدمات الحكومية .. فهيبقى عندنا سببين لزيادة الاسعار وهو ارتفاع السعر عالميا إضافة لرفع الدعم محليا .. فهيبقى التأثير عندنا مضاعف .. كله يربط الأحزمة بقى" حسب تعبيره.

