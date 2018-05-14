صلاح لأسطورة انجلترا: نفذت وعدي لك

أحمد عادل شعبان
دخل نجمنا المصري محمد صلاح إلى الصفحة الرسمية لجاري لينيكر - أسطورة منتخب انجلترا ومقدم البرامج الرياضية الشهير - ليبلغه أنه استطاع تنفيذ وعده له .
وأشاد "لينيكر" في تغريدة له بحصول "صلاح" على لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بعد إحرازه 32 هدفا في موسم واحد ، قائلًا: "صلاح كسر الرقم القياسي مع هدفه 32 هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، تفوق على كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرار.. إنجاز رائع".
و رد صلاح على تلك التغريدة قائلًا: "أخبرتك من قبل أنني سوف أفعلها".
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