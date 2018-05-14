شاهد.. كيف دعم القرموطي وزير التعليم على الهواء

14 مايو 2018 - 08:38 ص

ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء "تيشرت" مرسوم عليه صورة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تشجيعًا لاستكمال إستراتيجية التعليم الجديدة.

وقال "القرموطي" من خلال برنامج "مانشيت" المذاع علي فضائية "النهار"، إن المصريين يطالبون بتطوير التعليم منذ سنوات طويلة.

وأضاف "القرموطي"، أن الخطة التي وضعها وزير التربية والتعليم للتطوير بها بعض السلبيات ولكن مجرد أنه فكر في تطوير التعليم فهذا شىء جيد.

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