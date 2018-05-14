حساسين يهدد مدير فضائية "شهيرة".. والسبب

14 مايو 2018 - 08:40 ص

أكد خالد الغنيمي مدير عام فضائية "ال تي سي"، أنه تعرض للتهديد من قبل النائب سعيد حساسين وذلك بعد عمل سلسلة تحقيقات في وقائع فساد ارتكبها الأخير.

وأضاف "الغنيمي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "ماذا بعد" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، أن سعيد حساسين هو النائب الوحيد الذي صدر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ ولم يتم البت فيها.

وأوضح "الغنيمي"، أن شقيق النائب سعيد حساسين هدده هاتفيًا بغلق القناة، وقال له: "دورك جاي وهدفعك تمن اللي بتعمله".