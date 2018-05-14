"التموين" ترد على عدم صرف الأرز على البطاقات

14 مايو 2018 - 08:42 ص

رد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، على الأخبار التي انتشرت مؤخرً بشأن عدم صرف الأرز على الحصص المخصصة ببطاقات التموين.

وأكد رمضان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن الأرز موجود في جميع منافذ البيع بسعره الطبيعي.

وأضاف أن مصر لديها أرز محلي يكفيها ويزيد عن احتياجاتها بـ750 ألف طن، مشيرًا إلى أن الشارع المصري يشهد حالة من التوتر و"التسخين" بسبب القرارات الإدارية التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن عدم تصدير الأرز للخارج.