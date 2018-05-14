تفاصيل صادمة عن قتل معلم مصري على يد نجل زميله

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حريق الشقق

روي السيد عبد العال ابن خال مدرس مصري قتل في سلطنة عمان، علي يد نجل زميله،  تفاصيل الواقعة قائلا: "إن الضحية كان يسكن برفقة زميل مدرس مصري ونجله يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه وقعت مشادة كلامية بين الشاب ووالده، وعندما تدخل الضحية لتهدئتهما قام "الشاب" بطعنه 15 طعنة بخنجر.

و أوضح "عبد العال"، أن هذه ليست الجريمة الأولي لهذا الشاب، فسبق وأن قام بضرب عامل "هندي" في الأردن.


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