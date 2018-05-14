الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

14 مايو 2018 - 08:49 ص

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، يوسف ندا المفوض الدولى السابق لجماعة الإخوان، بعد إجرائه حوار مع وكالة الأناضول، أكد فيه أنه على استعداد للمصالحة مع الدولة المصرية.

وقال "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، موجها حديثه لندا: "مش عاوزين نشوف وشك".

وأضاف: "الشعب المصري يرفض تمامًا المصالحة مع جماعة الإخوان قائلا: "سنلغي كلمة المصالحة من قاموس اللغة السياسية".

وتابع "الديهي"، أن الدولة المصرية لم تقم بالاتصال بأحد كما يدعي بعض قيادات جماعة الإخوان، بأن الدولة هى التي تريد المصالحة معهم.

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