أديب يكشف حلاً لمواجهة ارتفاع أسعار تذاكر المترو

14 مايو 2018 - 08:52 ص

اقترح الإعلامي عمرو أديب، حلاً للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار تذاكر المترو، قائلا: "لو عندك اعتراض على الأسعار الجديدة للمرور اعمل اشتراك".

وأضاف "أديب" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إيه": "أنا كنت متواجدًا في بريطانيا وأمريكا عملت "اشتراك" للمترو، مشيرًا إلى أن الاشتراكات ستكون بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار التذاكر خاصة للمعتادين على استخدام المترو كوسيلة مواصلات.

وأوضح أن الاشتراك لمدة 3 أشهر مقسمة، 360 جنيهًا لـ 8 محطات، و450 جنيهًا لـ 16 محطة، و535 جنيهًا لـ 26 محطة، 700 جنيه لـ 37 محطة، مضيفًا أن الاشتراك لمدة شهر هي، 130 جنيهًا لـ 8 محطات، و165 جنيهًا لـ 16 محطة، 190 جنيهًا لـ 26 محطة، 250 جنيهًا لـ 37 محطة.



