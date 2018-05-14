أديب يكشف حلاً لمواجهة ارتفاع أسعار تذاكر المترو

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اقترح الإعلامي عمرو أديب، حلاً للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار تذاكر المترو، قائلا: "لو عندك اعتراض على الأسعار الجديدة للمرور اعمل اشتراك".

وأضاف  "أديب" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إيه": "أنا كنت متواجدًا في بريطانيا وأمريكا عملت "اشتراك" للمترو، مشيرًا إلى أن الاشتراكات ستكون بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار التذاكر خاصة للمعتادين على استخدام المترو كوسيلة مواصلات.

وأوضح أن الاشتراك لمدة 3 أشهر مقسمة، 360 جنيهًا لـ 8 محطات، و450 جنيهًا لـ 16 محطة، و535 جنيهًا لـ 26 محطة، 700 جنيه لـ 37 محطة، مضيفًا أن الاشتراك لمدة شهر هي، 130 جنيهًا لـ 8 محطات، و165 جنيهًا لـ 16 محطة، 190 جنيهًا لـ 26 محطة، 250 جنيهًا لـ 37 محطة.



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