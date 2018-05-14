موسى: "السيسي مضحكش عليكم"

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عقب  الإعلامى أحمد موسى، على قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلا: "إن الوضع نصب أعيننا أن هناك مرفقًا كان على وشك الانهيار".

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع على فضائية "صدى البلد" أن البعض يتساءل أيضًا عن زيادة أسعار الأجور مقابل الزيادة في الأسعار والخدمات، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا للغاية ولم يخدع أحد والكلمة التي يكررها باستمرار "لن أبني هذا الوطن وحدي"

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فارقًا كبيرًا بين رئيس يسعى لشعبية كاذبة ورئيس يعلي مصلحة وطنه فوق كل التحديات بما في ذلك شعبيته.

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