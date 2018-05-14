"نقل النواب" تقدم مقترحا لحل لمشكلة زيادة تذاكر المترو

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قدم  النائب البرلماني محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مقترحًا لحل أزمة ارتفاع أسعار المترو قائلاً: "يجب أن تراعى وزارة النقل أحوال الموظفين الحكوميين فى مسألة الاشتراكات بحيث يتم تقسيط قيمة الاشتراك ولا يدفعها الموظف دفعة واحدة".

 وأضاف زين فى مداخلة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" بأن اللجنة لم تكن على علم بالزيادة المقررة وتفاجأت بها كباقى المواطنين ولذلك اعترض النواب عليها لأن الوزارة لم توضحها بالشكل الكافي قبل البد فى تنفيذها.

 وتابع وكيل لجنة النقل،: "أن زيادة أسعار تذاكر المترو كانت ضرورية  لتفادي الخسائر وتحسين الخدمة"، لافتًا إلى أن المترو من أهم المرافق فى مصر ولو تعطل لدقائق ربما تحدث كارثة، مؤكدًا أننا نعلم جيدًا أنه يحتاج إلى مزيد من الصيانة خاصة فى الخط الأول

واستكمل حديثه قائلاً: "كان لابد من رفع أسعار التذاكرة لأن البديل سيكون أصعب، بحيث سيركب المواطنون السيارات فى حالة توقف الخط الاول ويدفعون بدل 7 جنيها 20  أو 30 جنيه فى نفس المسافة"، مشيدًا بالتسهيلات التى قامت بها الوزارة لموظفين والطلبة وكبار السن  وذوى الاحتياجات الخاصة.


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