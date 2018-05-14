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إطلاق اسم "مريم" على غرفة عناية مركزة بالمنصورة

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الطالبة "مريم"
الطالبة "مريم"

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قتل

افريقيا

لندن

الاهلى

البدرى

أطلق الدكتور الشعراوي كمال، مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، اسم  الطالبة "مريم" التي قُتلت في لندن، ضحية العنصرية على غرفة عناية مركزة يتم إنشاؤها بالمستشفى.

وقال "كمال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه جابر القرموطي، أن أسرة مريم، مثال للأسرة المصرية المكافحة التي ترضى بقضاء الله، موجهًا رسالة لوالدتها قائلاً: "شباب مصر كلهم ولادك".

وأكد  مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة، أن هناك نقص في الأسرة الخاصة بالعناية المركزة، وقرر البعض أن يعملوا صدقة جارية على روح "مريم حاتم مصطفى"، ويتم إنشاء عناية مركزة في المستشفى على اسمها.

وطالب من أهل "مريم"، أن يتبنوا مبادرة لإنشاء عناية مركزة بالمجان، على اسمها، وصدقة جارية على روحها، موضحًا أنه يرحب بالصدقة الجارية على روح أي شهيد من شهداء الوطن، موضحًا أنه سيكون أول المتبرعين وسيتبرع بمبلغ كبير.


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