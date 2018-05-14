ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 مايو.

وسجل في البنك الأهلى 17.67 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل 17.71 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى سجل 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني وبنك البركة، سجل 17.74 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 17.77 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي، سجل 17.69 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط سعر الصرف عند 17.80 جنيه.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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