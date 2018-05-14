بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

14 مايو 2018 - 09:25 ص

اقتحم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي عناوين الصحف الإنجليزية بعد الظهور الأخير له في أخر مباراة من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" لهذا العام 2017- 2018.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري برصيد 32 هدفا متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 30 هدفا بعد الثنائية التي سجلها أمس في شباك ليستر سيتي.

وفيما يلي عناوين الصحف الانجليزية التي تحدثت عن "صلاح":-

ستار سبورت: هناك المزيد من صلاح

ديلي إكسبرس: صلاح يكتب رقما قياسيا جديدا كهداف للدوري الإنجليزي

ديلي ستار: مهاجم ليفربول يخظف الحذاء الذهبي.. وفينجر خاض مباراته الأخيرة مع أرسنال

تليجراف: نهاية ذهبية لموسم صلاح ملك أنفيلد

جارديان: يوم لا ينسى لصلاح

تايمز: صلاح كسر أرقام هداف الدوري الإنجليزي

ميرور: كلوب يحذر الجميع أن صلاح كاسر الأرقام القياسية سيحقق المزيد

ويستعد صلاح لمواجهة مرتقبة مصيرية أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو المقبل في مدينة كييف الأوكرانية.

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