تحويلات مرورية بسبب اشتعال النار فى سيارتين بطريق مصر إسكندرية

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المرور

الإدارة العامة للمرور

طريق مصر اسكندرية

تحويلات مرورية

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، إجراء تحويلات مرورية بسبب حادث اشتعال النيران فى سيارتين، أمام قرية عش البلبل، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بحادث مروري أمام قرية عِش البلبل القادم من بوابات الرسوم تجاه ميدان الرماية باصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل واشتعال النار السيارتين وأمر اللواء عصمت الأشقر، بانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث.

وتم إجراء تحويلات مرورية، بالاتجاه القادم من بوابة الرسوم لتسلك السيارات طريق حازم حسن ثم الطريق الدائري ثم الواحات ثم طريق الفيوم إلى ميدان الرماية.

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