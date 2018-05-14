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سيد علي يكشف مفاجأة عن المطالبات بتعديل الدستور

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عقب الإعلامي سيد علي، علي مطالبات البعض لتعديل الدستور قائلاً: "لو تم تعديل الدستور سيكون هناك افتقاد  كبير للياقة الدستورية".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "البعض يحاول محاولات يمكن تسميتها بدسترة المد لرئيس، بحيث يتم من خلال تعديل الدستور السماع بفترة رئاسية جديدة".

وتابع علي: "الدستور بيقول إن رئيس الجمهورية له دورتين فقط، ولذا يجب أن يوجد لدينا بعض الأشخاص يحلوا محل الرئيس في انتخابات 2022.

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