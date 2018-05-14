سيد علي يكشف مفاجأة عن المطالبات بتعديل الدستور

إيمان هاني
عقب الإعلامي سيد علي، علي مطالبات البعض لتعديل الدستور قائلاً: "لو تم تعديل الدستور سيكون هناك افتقاد كبير للياقة الدستورية".
وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "البعض يحاول محاولات يمكن تسميتها بدسترة المد لرئيس، بحيث يتم من خلال تعديل الدستور السماع بفترة رئاسية جديدة".
وتابع علي: "الدستور بيقول إن رئيس الجمهورية له دورتين فقط، ولذا يجب أن يوجد لدينا بعض الأشخاص يحلوا محل الرئيس في انتخابات 2022.
شاهد الفيديو..
عصر03:35 م
فجر
03:30
شروق
05:05
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:48
عشاء
20:18