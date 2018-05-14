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إضراب شامل في فلسطين ودعوات لكسر الحصار

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وكالات

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دخل الشعب الفلسطيني في إضراب شامل على كافة أنحاء قطاع غزة مع انطلاق دعوات للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، وذلك خلال الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وكذلك المؤسسات الرسمية، التزاما بدعوى القوى الوطنية والإسلامية التى دعت أمس إلى الإضراب الشامل فى قطاع غزة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، قد دعت إلى أن يكون اليوم الاثنين، 14 مايو، إضراب شامل، فى المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية، وفى سائر مناحى الحياة اليومية بما فيه كافة المؤسسات التابعة للوكالة من تعليمية وصحية وموظفين، وقالت القوى فى بيان لها أمس، أن الاثنين سيكون مليونية الغضب فى وجه الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى مع الحفاظ على سلمية المسيرات وإيصال الرسالة إلى العالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية انها رفعت حالة الاستعداد بإقامة "خيم طبية " بجوار أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، معلنة عن جهوزيتها واستمرار حالة الاستنفار فى طواقمها الطبية بمختلف النقاط والمستشفيات للتعامل مع مصابى مسيرات العودة، صباح اليوم.


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